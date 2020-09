La Juventus monitora assiduamente gli sviluppi in casa Napoli che riguardano il futuro di Arek Milik. Perché il suo passaggio alla Roma sbloccherebbe definitivamente quello di Edin Dzeko in bianconero. Al momento regna lo stallo sulle pendenze in essere tra il polacco e il club partenopeo, così il centravanti si è allenato da solo questa mattina a Castel Volturno, mentre la squadra era attesa al Tardini per la sfida contro il Parma, superato poi per 2-0 grazie alle reti di Mertens e Insigne.