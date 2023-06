Arkadiusznon sarà l'attaccante della Juventus nella prossima stagione, perlomeno non alle condizioni pattuite fra bianconeri e Marsiglia all'inizio della passata annata. Da Torino non sarà esercitato il diritto di riscatto a 7 milioni e, soltanto successivamente se il club francese non avrà trovato altre soluzioni, si tornerà a trattare a cifre più basse. A riferirlo è Calciomercato.com.