Messi alle spalle gli ottavi di Europa League, ora laè in attesa di conoscere a breve quello che sarà il prossimo avversario nei quarti di finale. Ma è inevtiabile pensare anche al big match di domenica contro l, dove i bianconeri vorranno far valere il loro 'secondo posto' in classifica e soprattutto la loro supremazia sui nerazzurri, come i reali numeri rivelano d'altronde. Proprio per questo, Max Allegri dovrà studiare al meglio quella che sarà l'impostazione della gara e soprattutto con quali uomini intenderà affrontarla inizialmente. A tal proposito potrebbero assistere a dei cambiamenti favorevoli alla Vecchia Signora, dato che nella lista dei convocati potrebbe tornarci nuovamente anche Arek- L'ex attaccante del Napoli è, infatti, ai box da più di due mesi, a causa delle lesione di medio grado del muscolo semimebranoso della coscia sinistra, ma i risultati sulla sua guarigione sono ottimi e le possibilità di vederlo a San Siro aumentano con il trascorrere delle ore. Si tratterebbe di unper Max Allegri non solo per il contributo che il polacco riesce a dare a tutta la squadra, ma anche per una questione numerica, dato che Moise Kean non partirà per Milano a causa della squalifica rimediata contro la Roma.