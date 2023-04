Come racconta Gazzetta,potrà di nuovo contare su Alex Sandro, Milik e Kean. E proprio questi ultimi due dovrebbero comporre la coppia d’attacco, con Vlahovic che invece potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Il serbo è reduce da tre gol in due partite con la nazionale, ma Allegri deve fare i conti con un aprile da superlavoro tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League ed evidentemente vuole centellinare le energie di tutti, top compresi.