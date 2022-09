Al termine della stagione in corso ladovrà decidere se riscattare o meno dall'Olympique Marsiglia il centravanti Arek. Stando a quanto riferisce Tuttosport al momento le intenzioni della dirigenza bianconera sarebbero quelle di riscattare il polacco, inserendolo in un progetto di lunga durata. La cifra fissata per il riscatto sarebbe di sette milioni più due di bonus.