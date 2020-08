Continuano i contatti tra Napoli e Juventus: al centro dei discorsi c'è Arek Milik, l'attaccante polacco che i bianconeri hanno individuato come obiettivo numero uno per l'attacco del prossimo anno. De Laurentiis ha aperto alla possibilità di mettere in piedi uno scambio e il nome di Federico Bernardeschi sembrerebbe quello che mette tutti d'accordo. I due club, almeno. Perché a frenare l'affare, secondo quanto ha riportato Tuttosport, è lo stesso Bernardeschi, che non è convinto di andare a Napoli. Bloccando così la trattativa per Milik.