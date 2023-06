Arekpuò tornare alla Juve, e ancora in prestito. L'attaccante polacco è nel mirino della dirigenza e nelle ultime manovre di mercato dei bianconeri. Che lo cercano per concludere le prime operazioni in attacco. Arek continua ad aspettare i bianconeri, che sono oggi più vicini a riportarlo a Torino.Secondo quanto riportato da Sky Sport, si va verso l'intesa tra le parti per un prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni che possano agevolare la trattativa. Sostanzialmente: la Juve prende tempo per averlo subito a disposizione e pagarlo successivamente. Il Marsiglia deve però rinnovare il contratto a Milik prima di accettare la proposta e dunque la formula. C'è ottimismo.