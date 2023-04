Come racconta Tuttosport, tra lae l’entourage di, otto gol in stagione e un lungo infortunio dal quale si sta ancora riprendendo, negli scorsi giorni è intercorsa una telefonata, per mantenere saldi i contatti e fare un punto di massima. Ma, ad oggi, non è previsto alcun incontro ufficiale per risolvere a stretto giro di posta la situazione. L’agente dell’attaccante, David Pantak, capita di tanto in tanto in Italia, per incontrare i suoi assistiti.