Come racconta Tuttosport,è l’unico attaccante non di proprietà della Juventus, in prestito dal Marsiglia. Il riscatto fissato a 7 milioni e l’ingaggio da 3,5, cifre basse per un centravanti che ha segnato 6 gol in 17 presenze in campionato e 2 in 5 partite di Champions, giocano a favore della sua conferma. Probabile che resti, ma la società sta facendo varie valutazioni su un reparto che dovrebbe contare su altri due centravanti con Vlahovic e Kean e in cui, come leggete a fianco, potrebbe essere funzionale una punta duttile come Morata.