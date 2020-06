Il Napoli si muove per Victor Osimhen, attaccante del Lille. Come scrive Repubblica, c’è stata una telefonata tra Gennaro Gattuso e il centravanti del club francese, valutato 60 milioni di euro. Il tecnico dei campani sta spingendo per l’arrivo del nigeriano, spingendo così Arek Milik alla Juventus. L'attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e piace tanto a Fabio Paratici, che vorrebbe affidargli il ruolo di centravanti che lascerà vuoto la partenza di Gonzalo Higuain.