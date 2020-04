Un vecchio pallino di Paratici. Che ritorna, e che soprattutto interessa più che mai. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Juventus e Milik si parlano e si piacciono: il contratto del polacco è in scadenza (giugno 2021) e la decisione di Arek è presa, andrà via dal Napoli.



SARRI SPONSOR - Da parte di Maurizio Sarri, massima apertura: è stato lui il primo ad avallare l'arrivo dell'ex Ajax ai tempi dell'addio di Higuain. Il rapporto con Milik è ottimo, e solo l'infortunio fermò un'ottima, prima stagione all'ombra del Vesuvio. Dunque, il primo passo in avanti è stato fatto: dall'entourage del calciatore, massima apertura e comprensione. Adesso tocca trovare un accordo con il Napoli: non sarà facile.