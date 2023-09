Non solo Vlahovic, anche Milik salterà la trasferta contro l'Atalanta, come annunciato da Allegri in conferenza stampa: "Dall'altra parte non ci sarà Milik. Dopo l'allenamento post gara si sentiva il polpaccio un po' strano. Dato che è delicato, abbiamo parlato e abbiamo deciso che è meglio che recuperi pienamente così martedì sarà con la squadra."