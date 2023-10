Le parole di Arekai microfoni di Sky dopo- "Sono molto contento, è un gol importantissimo che ci ha aiutato ad avere più calma. Il 2-0 ci ha dato tempo per rilassarci diciamo, oggi non ero al meglio è una vittoria importantissima".- "Guardiamo solo noi stessi, facciamo il nostro gioco. Vogliamo vincere sempre, ci concentriamo su noi stessi perchè è l'unica strada per arrivare lassù".- "Possiamo sempre migliorare, oggi abbiamo vinto e fatto due gol. Siamo contenti ma si può sempre giocare meglio soprattutto in fase offensiva. Guardiamo avanti, ora c'è la sosta. Per dire qualcosa di concreto è presto, la stagione è lunghissima".