Una Juve "all'attacco". Così la definisce La Gazzetta dello Sport, perché tocca a Dusantrascinare la squadra di Massimiliano. Come riportato dal quotidiano, il centravanti serbo non ha mai segnato a San Siro, ma il momento sembra quello giusto per aggiungere un nuovo stadio alla collezione. Il momento, del resto, è propizio: ha segnato con il, poi il bis con il. Tre gol in una settimana, se ci mettiamo anche la Nazionale. In generale, ha avuto a disposizione una squadra anche più propositiva.Tutto è partito da, ma a San Siro occorrerà qualcuno con lo stesso peso specifico (per la qualità è oggettivamente impossibile). In assenza del, ancora out per squalifica, ci saranno Kostic e Milik, rimasto in panchina in Champions.Ancora una volta, cambio modulo: si ritorna al 4-4-2 con le punte strette.