Come racconta Gazzetta,non dovrebbe essere l’ultimo acquisto . Paredes è a un passo («Ma non è ancora arrivato, vedremo» e Galtier dice di volerlo convocare per la sfida del Psg al Monaco), ci sono ancora cinque giorni di calciomercato e solo il 2 settembre si potrà fare un bilancio, anche per capire se la Juve sarà più forte dello scorso anno.