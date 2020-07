4









Due per uno. Se parte Gonzalo Higuain servono due attaccanti per rimpiazzarlo. E' il piano della Juve, che dopo aver chiuso e ufficializzato lo scambio Pjanic-Arthur continua il suo processo di costruzione della squadra 2020-21, senza perdere il focus sulla stagione presente. La strategia è chiara: servono due colpi, diversi: un nove da big e un giovane, oppure un colpo low cost. Perché se è vero che Paulo Dybala si sta ben destreggiando come falso nove, è anche vero che il problema di attaccare gli spazi e riempire l'area di rigore resta. ORA E IN FUTURO - Adesso che Gonzalo Higuain è nuovamente arruolato il problema spaventa meno Sarri, che sa di potersi giocare una carta in più, ma il futuro è diverso. A un anno dalla scadenza di contratto la Juve vorrebbe ascoltare le offerte per il Pipita e provare ad approfittare di qualche scambio, con i giovani del River per esempio. Intanto, studia l'assalto per seguire il mantra di questo mercato, ringiovanire il reparto e abbassare gli ingaggi. Arkadiusz Milik (scadenza 2021 con il Napoli) e Raul Jimenez sono i nomi più caldi, dietro di loro la suggestione Aubameyang. Milik vuola la Juventus, ma convincere De Laurentiis non è facile, non a meno di 40-50 milioni cash. L'altra strada del piano porta a un nome giovane, da far crescere e utilizzare come ricambio fino alla possibile esplosione: c'è Pinamonti in lista e c'è Kaio Jorge, 18enne del Santos che piace molto ma per cui le cifre sono già elevate. Un altro nome papabile, riporta Tuttosport, è Gianluca Scamacca, attaccante dell’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, assistito da Mino Raiola. Intanto, in Spagna, hanno accostato fortemente la Juve al nome di Ferran Torres, talento assoluto del Valencia. Ala di 20 anni, con 6 gol e 7 assist in stagione, in scadenza nel 2021 e perciò molto appetibile.