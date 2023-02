Da, da Areka Fabio. Per carità: ci sono state punte di indisponibili più importanti e nettamente più gravi, ma Allegri proprio non riesce ad avere la squadra al completo. Quando sembravano recuperati Paul e, ecco che si è fermato, più il problema muscolare al francese. Quando a centrocampo si notava la crescita più netta di, ecco la distorsione alla caviglia per il giovanissimo bianconero.Una salita senza fine, che somiglia davvero tanto a una maledizione. In questa stagione, gli infortuni sono stati semplicemente troppi. E per la partita con lo Spezia, da tenere d'occhio sono anche i diffidati: rischiano di saltare il derby Kean, Alex Sandro, Rabiot e Locatelli. Bremer, già squalificato, salterà la gara del Picco.