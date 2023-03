È mancato in questi mesi all'attacco della Juventus ma anche a Massimiliano Allegri, Arek. Il colpo più redditizio dell'estate per la Vecchia Signora. Strappato all'Olympique Marsiglia per 900 mila euro per il prestito a cui ne vanno aggiunti 800 mila di bonus, cifre comunque più che abbordabili. Fin dal suo arrivo il polacco è stato uno dei protagonisti della, trascinandola a suon di gol. Fino ad arrivare a quel maledetto pomeriggio della sconfitta contro il Monza quando si è procurato due mesi di stop per unadi grado medio al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un brutta notizia per Max che ha dovuto rinunciare al suo bomber. Arek però ha continuato a lavorare e anche ora ha dovuto rinunciare alla sua Polonia per ultimare il suoNel mirino c'è una data: il primo aprile, allo Stadium quando i bianconeri ospiteranno l'Hellas Verona. Sul futuro però le idee sono già chiare, come riferisce il Corriere dello Sport, i contatti con l'OM sono già in corso da mesi. L’intesa stabilita con il club francese la scorsa estate prevede la possibilità di acquisire l’attaccante a titoloper 7 milioni (pagabili in tre esercizi) più potenziali ulteriori 2 di bonus. Cifra decisamente alla portata della Vecchia Signora. Il mese prossimo entreranno nel vivo i contatti anche con l’entourage di Milik: il riscatto deve essere esercitato infatti proprio entro aprile. Le idee però sono chiare: nel futuro della Vecchia Signora Milik ci vuole essere.