Trovato l'accordo per il prolungamento del prestito fino a fine agosto, Luca Pellegrini sta finendo la stagione a Cagliari prima di rientrare alla Juve. Da terzino a esterno di centrocampo, da quando c'è Zenga in panchina il classe '99 è stato spostato qualche metro più avanti per giocare a tutta fascia. Il ragazzo cresce e la Juve - proprietaria del cartellino - lo segue da vicino. Quando Pellegrini rientrerà a Torino la Juve deciderà il suo futuro: da una parte sta pensando di puntare su di lui come vice Alex Sandro, dall'altra può diventare una pedina di scambio.



PER MILIK - Diverse le situazioni aperte sul mercato, tra la ricerca di un centravanti e quella di un regista. Per il primo ruolo, in pole position c'è Arek Milik del Napoli: contatti continui tra club, che come riporta Calciomercato.com hanno parlato anche della possibilità di inserire Pellegrini nella trattativa. Il giocatore cresciuto nella Roma piace alla dirigenza azzurra così come piace anche Bernardeschi: quello dell'ex Fiorentina è stato il primo nome fatto da De Laurentiis che ha individuato in Berna uno dei possibili sostituti di Callejon destinato a lasciare il Napoli.



CONTATTI - L'occasione Pellegrini è nata anche per un discorso più ampio in casa Napoli e legato alla cessione di Ghoulam: il terzino algerino è in uscita e da quella parte serve un rinforzo. Ecco perché potrebbe rappresentare il profilo giusto per Gattuso. La trattativa non è ancora avviata, ma presto i club ne riparleranno coinvolgendo anche l'agente di Pellegrini Mino Raiola. Se dovesse decollare l'affare, la Juve potrebbe anche pensare di tenersi comunque un diritto di recompra per il futuro.



RETROSCENA - La Juventus crede in questo ragazzo, scoperto piccolissimo da Bruno Conti che l'ha fatto crescere a Trigoria. Già nel mercato di gennaio i bianconeri avevano pensato di riportarlo a Torino per via dei tanti problemi fisici di De Sciglio. Un'idea della quale hanno discusso con il Cagliari e col giocatore: da parte dei rossoblù c'era l'apertura a riprendere Pellegrini, ma il ragazzo era poco convinto di rientrare alla Juve dove avrebbe trovato meno spazio. La sua volontà era quella di continuare ad essere titolare in Sardegna per giocare e fare esperienza, con Paratici che ha deciso così di non forzare la cosa. Ora per Pellegrini potrebbe aprirsi la pista Napoli, lui come pedina di scambio per Milik. I club ci ragionano.