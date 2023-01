"Se una cosa può andar male, lo farà. Lasi può applicare benissimo al momento dellache non conosce pace, in campo e fuori". Così Il Corriere dello Sport apre la sua analisi sull'ennesima tegola che si è abbattuta sulla squadra bianconera, ovvero l'infortunio di Arek. Il polacco, che finora è stato il colpo più redditizio del mercato estivo e ha garantito un ottimo rendimento con un bottino di, è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio nel momento più delicato della stagione, con la Juve che probabilmente non lo riavrà prima del 12 marzo.E adesso? Adesso serve Dusan, che dovrà prendersi sulle spalle l'attacco anche se è appena rientrato dopo tre mesi di "lotta" contro lae quindi è ancora alla ricerca della migliore condizione. Per ritrovarlo al 100% ci vorrà del tempo, ma Massimilianopunta molto su di lui. Così come su Federicoe Angel, nella speranza che il Fideo sia più in versione Argentina che in versione Monza. E poi c'è Moise, che non può più permettersi prestazioni come quella di domenica: anche lui, ora, dovrà rispondere presente, la Juve non può aspettare.