Piove sul bagnato, é proprio il caso di dirlo. A dieci minuti dal termine di Juventus-Monza, mentre la Juve tenta il forcing finale, Arekha avvertito un problema al flessore della coscia sinistra.L'attaccante polacco é uscito per farsi fasciare la zona interessata e, adesso, stringe i denti per non lasciare la squadra in dieci. Le sue condizioni, però, sembrano più che precarie ed é difficile che possa finire la partita.Infatti, pochi secondi dopo il reingresso in campo, Milik é uscito nuovamente. A Perin ha rivelato: "Ho sentito tirare".