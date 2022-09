Due gol in due gare consecutive. L'esordio di Arekcon la maglia dellanon può che far ben sperare i tifosi bianconeri, che prima hanno esultato per la sua rete valsa il raddoppio contro loe poi hanno replicato ieri nei minuti iniziali del match contro la. L'attaccante aveva segnato in due partite consecutive di Serie A già nel febbraio 2020, quando vestiva la maglia del: le sue "vittime", allora, furono Lecce e Sampdoria.