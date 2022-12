"Sottotono", è questo l'aggettivo che potremmo usare parlando del Mondiale diNon tanto per colpa sua ma per le scelte del c.t polacco, Michniewicz. Una sola presenza da titolare, qualche spezzone di gara e anche panchine per 90 minuti, come successo con l'Argentina. Sicuramente non ha ricoperto quel ruolo centrale che invece ha avuto a Torino nei primi mesi in bianconero.Vice non lo è stato di certo fin qui, anzi. Qualche giorno di vacanza e Milik tornerà a disposizione di Allegri, per una seconda parte di stagione in cui l'ex Napoli sarà alla ricerca di due riscatti, diversi, ma importanti entrambi.visto che l'esperienza in Qatar non è stata delle migliori o comunque quella auspicata, almeno a livello individuale e poi quello fuori dal terreno di gioco.Una cifra, come riporta, che la dirigenza ritiene congrua. Se la volontà di entrambe le parti - visto che il giocatore ha già espresso di voler rimanere a Torino - si concretizzerà, dipenderà anche da quello che succederà nei prossimi mesi.