Arkadiusz Milik ha rifiutato anche la Fiorentina e almeno fino a gennaio resterà in tribuna a guardare gli altri giocare. Il Corriere dello Sport ricostruisce la sua estate: il polacco, a quanto pare, era convinto di andare alla Juventus, per questo aveva deciso di non rinnovare. Poi una serie di rifiuti e nei giorni scorsi la Fiorentina come ultima possibilità. Ancora un no. Adesso la tribuna e il rischio di saltare gli Europei. A gennaio potrà firmare con qualsiasi club, che raggiungerà poi nella prossima stagione a parametro zero.