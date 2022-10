Come racconta Gazzetta, su, quando sbarcò a Torino, più di un tifoso manifestò il suo scetticismo, soprattutto via social. In tanti attendevano Memphis Depay e Milik veniva visto più come un ripiego. Errore, con il senno di poi. Da allora, l’attaccante arrivato in prestito dal Marsiglia ha messo nel paniere 5 gol in 12 partite con la Juve, con una media di una rete segnata ogni 123’. Niente male, se si pensa alle difficoltà palesate dalla squadra in questi primi due mesi e mezzo di stagione.