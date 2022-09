"Non mi sento un vice", aveva dettoin sede di presentazione. E aveva ragione: è sembrata quasi una premonizione. L'attaccante polacco è titolare appena è possibile o non c'è da pensare a rotazioni: Allegri si fida già tantissimo di lui, crea pericoli dal nulla. Come racconta Tuttosport, Arek ha frequentato la scuola Ajax e quella di Sarri: bravo nel fraseggio, e poi fa gol.Per questo Max non riuncia alla doppia punta, con l'opzione Di Maria a gara in corso. Allegri partirà con Vlahovic al fianco di Arek, come a Parigi. Gli ultimi dubbi saranno però sciolti dopo la rifinitura mattutina: si va verso questa versione 4-4-2/3-5-2 con Cuadrado in vantaggio su De Sciglio e Danilo a completare il quartetto di Bremer più Bonucci. L'ossatura sarà fondamentale per arrivare alla punta.