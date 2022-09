Come racconta il Corriere dello Sport, tra i nuovi acquisti,è stato quello che meno ha stuzzicato la fantasia dei tifosi, che si erano scatenati in precedenza con Di Maria e Pogba, ma è quello che ha impiegato meno tempo ad inserirsi nei meccanismi bianconeri e per questo sta scalando posizioni. I gol, naturalmente, aiutano e il polacco ne ha fatti due di fila, con Spezia e Fiorentina, uno ogni 54 minuti, mentre Dusan è a 4 gol in 4 presenze in A, uno ogni 88 minuti. Entrambi sono andati vicino a rompere il ghiaccio anche in Champions League: un’occasione ciascuno contro il Psg, entrambi hanno sbattuto contro Donnarumma.