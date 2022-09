E questo l'hanno notato in molti, anche in bianconero. Il polacco, infatti, nonostante tutto è riuscito a mettersi in mostra partita dopo partita e, più ancora, allenamento dopo allenamento. Non più solo vice-Vlahovic, ma anche sua degna spalla. Come scrive Tuttosport,Sono stati sufficienti pochi allenamenti per far capire ai difensori che avevano trovato un bell’osso duro, per i vari test quotidiani. Controllo, pulizia, essenzialità. Non che non se lo aspettassero, per carità, ma è chiaro che rispetto ad altri nomi più altisonanti quali i Paul Pogba, gli Angel Di Maria ... era arrivato accolto con meno enfasi.Senso della posizione e carattere: Allegri ha chiesto a Vlahovic di studiarlo e pure il resto della squadra è stata folgorata da lui. E per rapporto minuti giocati/gol segnati è di gran lunga il migliore dei bianconeri: 6 presenze, 291' e un gol ogni 97'. Mentre per Vlahovic il rapporto è quasi doppio: 8 presenze e 711' e una rete ogni 177 minuti. I numeri stanno dalla parte di Milik e già da oggi l’intenzione che trapela è quella di continuare a puntare sull’attaccante inserendolo in un progetto a lunga durata.