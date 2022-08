L'attacco dellaparlerà (anche) polacco. Arekè virtualmente un nuovo giocatore bianconero, e sarà solo il terzo nella storia della Vecchia Signora proveniente dalla Polonia. Il primo fu Zbigniew, al quale l'avvocato Agnelli assegnò l'appellativo di "bello di notte" per il suo eccezionale rendimento in Europa, che a Torino accumulò 133 presenze e 31 reti nelle tre stagioni dal 1982 al 1985. Il secondo, invece, è Wojcech, tuttora un punto fermo della Juve di cui ha iniziato a difendere la porta nel 2017 dopo una prima esperienza italiana alla Roma (squadra alla quale finì per legarsi anche lo stesso Boniek): per lui, ad oggi, 177 partite giocate, con 69 clean sheet e 7 titoli conquistati.