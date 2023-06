In casaè iniziato il tempo della rivoluzione, con diversi giocatori che stanno per lasciare la Continassa e con Massimiliano Allegri che deve ancora avere la riconferma definitiva su quella che sarà la prossima stagione. Le dichiarazioni rilasciate da Scanavino nella giornata di ieri però, lasciano pochi dubbi sulla permanenza dell'allenatore livornese, che insieme a Giovanni Manna e probabilmente anche a Cristiano Giuntoli, dovrà valutare attentamente quelli che saranno gli obiettivi di mercato.- Ma un punto bisognerà farlo anche sul tema cessioni, dato che oltre a Di Maria e Paredes, Madama potrebbe perdere anche altre pedine. Chi sembra destinato a levarsi in maniera definitiva la maglia della Vecchia Signora è, di proprietà del Marsiglia e che piace tantissimo alladi Sarri. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, i bianconeri non sarebbero stati convinti pienamente dal rendimento dell'ex attaccante del Napoli e dunque,. Ritorno in Francia per Milik, ma che potrebbe essere solo una breve 'gita turistica'.