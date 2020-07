Come racconta Calciomercato.com, c'è un timore nell'ambiente Napoli: "La dirigenza azzurra teme che Milik abbia addirittura un accordo per un contratto con ingaggio quasi raddoppiato da parte della Juventus, un'intesa economica blindata che complicherebbe i dialoghi con Tottenham e Atlético Madrid, piste privilegiate dal Napoli per evitare affari con i bianconeri. Adesso è la fase di attesa e strategia, mentre tornano i nomi di Bernardeschi (a patto che accetti...) e Luca Pellegrini come graditi al Napoli nell'eventuale operazione dopo un iniziale "no" agli scambi. Milik aspetta e spera nell'assalto della Juve, di certo i dialoghi tra il club e il polacco vanno avanti. Ma anche la rottura col Napoli si sta lentamente avvicinando".