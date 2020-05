1









Per Mauro Icardi bisogna aspettare, pazientare, poi avere coraggio e disponibilità. Intanto la Juve si muove e lo fa sul serio per le alternative. Una delle principali, forse la più concreta, oggi risponde al nome di Arek Milik. Il centravanti polacco, infatti, è ritenuto una prima scelta per Maurizio Sarri, per quanto sia considerato in casa Juve l'ideale per completare il reparto e non per essere la prima opzione da centravanti. Milik è una prima scelta per Sarri.