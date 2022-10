Come racconta il Corriere dello Sport, dovrà continuare a confermare quanto proposto in questo avvio di stagioneper convincere la Juve definitivamente a esercitare il diritto di riscatto a cifre che in questo momento sembrano parlare di un autentico affare: bastano 7 milioni più 2 di bonus, con 5 gol in 8 presenze è l'ex Marsiglia il miglior colpo finora nel rapporto rendimento-prezzo.