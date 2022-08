Ora non ci sono più dubbi, Areksarà un giocatore della. Lo annuncia Sky Sport, parlando di accordo totale tra ile il club bianconero, che l'attaccante polacco può raggiungere già in giornata per le visite mediche e la firma sul contratto (fino al giugno 2026).- Già trovata da giorni anche l'intesa con il giocatore per l'ingaggio, di poco superiore ai 3 milioni di euro netti a stagione. La formula del trasferimento, invece, è quella di un prestito per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni.