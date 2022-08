. Il centravanti polacco è atterrato intorno alle 15.20 e ha lasciato l'aeroporto per dirigersi al JMedical e alla Continassa, così da poter svolgere le visite mediche e tutto l'iter necessario per diventare un giocatore della Juventus. Attaccante classe 1994 arriverà in prestito per 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. A lui più di 3 milioni di euro all'anno.Ecco FOTO e VIDEO dell'arrivo. E la giornata LIVE:ORE 15.20: Atterrato a Caselle.