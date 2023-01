Piove sul bagnato. Come se non bastasse la pesante sconfitta contro il Monza, a dieci minuti dal termine del match la squadra bianconera è rimasta in dieci per un infortunio occorso ad Arek”, ha confessato l’attaccante in panchina. La zona è quella del flessore della coscia sinistra e la certezza è che non ci sarà contro la Lazio. I tempi di recupero, però, verranno determinati dagli esami strumentali a cui Milik si sottopone oggi.ORE 13 - IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS ORE 10:20 - Milik é arrivato al JMedical per sottoporsi alle visite strumentaliORE 11:05 - Visite terminate per Milik, ora si attende il comunicato per conoscere l'entità dell'infortunio