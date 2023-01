La prima da ex allo Stadio Maradona non è stata sicuramente come se l'aspettava. Serata difficile anche per Arek, bocciato dai quotidiani in edicola oggi. "Non ha il veleno con cuisi presentò alla prima da ex: il colpo di testa in solitudine, su cross al bacio di, è troppo timido. La sponda per il gol del Fideo non è l'assoluzione", scrive La Gazzetta dello Sport, che attribuisce all'attaccante dellaunStesso voto da parte di Tuttosport - "Imbeccato dalla sinistra dacon un cross preciso e morbido resta in sospensione il giusto ma il suo colpo di testa è centrale e la parata di Meret molto comoda. Tiene qualche pallone facendo salire la squadra e appoggia a Di Maria per l’1-2, ma è troppo poco" - mentre Il Corriere dello Sport aggiunge mezzo punto: "Un colpo di testa e la sponda-assist per la rete di Di Maria in quasi un’ora di partita che lascia dopo il 3-1 del Napoli. In quell’occasione è lui a tenere in gioco Osimhen, mentre il nigeriano oscura la visione a Szczesny".Per noi de ilBianconero.com, invece, la sua prestazione è stata da 4.5: "L'assist è mezzo punto in più, anche se - francamente - quanto importa? Zero. L'apporto all'attacco è stato poco sopra lo stesso numero, ma Max ha tolto anche lui".