I produttori della telenovela Suarez hanno deciso di chiudere la stagione dedicata al ‘Pistolero’ e approfondire quella intitolata ‘’. Perché i particolari che infittiscono l’affare piovono di giorno in giorno, di ora in ora.– Dopo quanto successo nel pareggio tra Roma e Verona – Dzeko convocato ma seduto saldamente in panchina – oggi è stata la volta del Napoli, con: “Abbiamo una trattiva con la Roma che ancora non è andata a buon fine. Vedremo nei prossimi giorni”. A proposito del polacco, nel pomeriggio il club giallorosso ha emanato un comunicato ad hoc , in cui prende distanze da qualsiasi notizia riguardante le condizioni fisiche del giocatore, ammettendo comunque di. Perché, lo ribadiamo da giorni, l’accordo con Dzeko esiste da tempo (biennale da 7,5 milioni di euro a stagione), ma la Roma non lo libera senza il sostituto. E se nei giorni scorsi sembrava che l’ufficialità di Milik nella Capitale fosse questione di ore, i fatti invitano ad aspettare ulteriormente.una relativa al famoso ammutinamento e un’altra legata ad una sponsorizzazione fatta da Milik ad un ristorante polacco di sua proprietà. In più, qualche mensilità di stipendio che Milik pretende. Questione di milioni a cui nessuno vuole rinunciare e solo la definitiva intesa tra De Laurentiis e Milik scatenerebbe il domino di attaccanti che porterebbe Dzeko nella Torino bianconera. Ma intanto, la Juve si spazientisce.