Il Napoli sta per battere la cifra spesa per acquistare Lozano, ovvero l’acquisto partenopeo più costoso (42 milioni di euro). Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il blitz di ieri in Sardegna del ds Giuntoli è stato decisivo per raggiungere l’intesa finale con gli agenti di Victor Osimhen, che ha dato il suo sì definitivo al trasferimento. Per l’appunto, si parla di cifre record: al Lille andranno 60 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore circa 5 milioni di euro più bonus. Notizia che non può far contenta la Juventus, in attesa di nuovi sviluppi per l’affare Milik. Il polacco è sempre più in rotta di collisione con il Napoli e Fabio Paratici l’ha iscritto tra i primi candidati per raccogliere l’eredità di Higuain.