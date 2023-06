L’ultima partita dell’anno racchiude sempre, dentro di sé, significati che vanno oltre quello che succederà nei 90’ più recupero che si giocano sul rettangolo verde. Alla Dacia Arena di Udine, questa sera, ci sarà l’ultima presenza in bianconero prima di tornare alla Continassa, fare le valigie e trovare una nuova sistemazione. È il caso, per esempio, dei due argentini, ma anche diche questa sera è il favorito per partire titolare al centro dell’attacco, data l’indisponibilità di Vlahovic e le condizioni non al meglio di. Sulla sua situazione la data cerchiata in rosso è quella del 10 giugno, giorno in cui scadranno i termini per l’opzione di acquisto dal Marsiglia:Lato francese, nessuno mette fretta alla dirigenza bianconera visti anche gli ottimi rapporti con gli ex Longoria e Ribalta. È chiaro, però, che una decisione dovrà essere presa a stretto giro di posta.Una decisione che, fino a qualche settimana fa, a dir la verità: riscattare Milik. I discorsi tra le parti, però, si sono congelati. Il motivo? Semplice,per poi decidere definitivamente su alcune situazioni ancora in bilico, come quella dell’attaccante polacco. Intanto, però, laguarda con interesse alla sua situazione e il suo ex allenatorespinge affinchéaffondi il colpo.