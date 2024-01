Il 2024 si apre con la Juventus che ritorna sul campo di allenamento in vista della gara di Coppa Italia contro la Salernitana, prevista per il 4 gennaio. Nonostante Allegri avesse inizialmente programmato un prosieguo senza riposo, dopo la vittoria contro la Roma ha concesso ai suoi mezza giornata di premio. La ripresa è fissata per il pomeriggio di Capodanno, pochi giorni prima del cruciale scontro di Coppa Italia.

IL CAMBIO - Si prevede un significativo turnover, con Perin che prenderà il posto di Szczęsny tra i pali. In difesa, Rugani si candida per una maglia, mentre l'ipotesi Huijsen è ancora da valutare. Nel centrocampo, la gestione di Locatelli sarà cruciale, considerando la sua successiva squalifica per la partita di campionato contro Salerno.

PRONTI - Nicolussi Caviglia e Miretti sono pronti per eventuali richieste, con McKennie e Kostic che potrebbero concedersi un rifiato. Cambiaso potrebbe portare brillantezza sulla corsia destra, mentre in avanti Milik e Chiesa potrebbero avere un ruolo predominante, lasciando spazio a Vlahovic e Yildiz dalla panchina. Le gerarchie potrebbero subire stravolgimenti in vista di questa importante sfida.