Juve-Milik, capitolo terzo. Dopo il principio d'accordo raggiunto l'estate scorsa prima del cambio in panchina tra Sarri e Pirlo, e l'ultimo approccio di gennaio quando Paratici era alla ricerca di un attaccante poi mai arrivato, nei prossimi mesi le parti potrebbero riavvicinarsi di nuovo. I bianconeri infatti sono ancora a caccia di una punta già richiesta da Pirlo che per il momento ha adattato Kulusevski in quel ruolo, nel frattempo Milik si è trasferito dal Napoli al Marsiglia ma non sarebbe dispiaciuto affatto di tornare in Italia.



LA CLAUSOLA - Il giocatore è andato in Francia con la formula di un prestito biennale con l'obbligo di riscatto fissato a 12 milioni che volendo può essere anticipato anche alla prossima estate, come riporta Calciomercato.com. Una volta riscattato, sarà l'OM a fare il prezzo. In Francia non esistono clausole rescissorie, se Paratici lo vorrà dovrà andare a trattare direttamente con il presidente Pablo Longoria, vecchia conoscenza della Juve dove è stato responsabile degli osservatori. I rapporti tra i club sono ottimi e a confermarlo è stato lo scambio tra Togya e Aké andato in porto a gennaio. Su Milik c'è la Juve ma anche l'Atletico Madrid, da tempo interessato al futuro dell'attaccante polacco.



LA VOLONTA' DEL GIOCATORE - Il classe '94 è rientrato nel mirino della Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League, quando si è iniziato a parlare del possibile addio di Cristiano Ronaldo e di una rivoluzione all'orizzonte. Ecco che allora a Torino tornano a pensare ad Arek Milik e lui strizza l'occhio ai bianconeri: "Voglio giocare nei migliori club del mondo, magari anche tra due mesi". Tradotto: se chiamasse (di nuovo) la Juve lascerei di corsa il Marsiglia, anche dopo solo mezza stagione. Tra un Ronaldo col futuro ancora in bilico e un Dybala con il contratto in scadenza nel 2022 ancora in stand by, in casa Juve torna di moda l'idea Milik, un vecchio pallino di nuovo nel mirino.