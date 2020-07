può essere la pedina giusta per arrivare ad Arek Milik. Nei discorsi portati avanti tra Juve e Napoli nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, si è parlato anche dell'esterno classe '99 in prestito al Cagliari. Ancora non c'è una vera trattativa, ma l'idea Pellegrini per il Napoli è nata dalla possibile cessione di Ghoulam. L'altro nome, il primo richiesto da De Laurentiis, è Bernardeschi, individuato come possibile sostituto di Callejon.