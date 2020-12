1









Arkadiusz Milik è un nome caldissimo per il mercato della Juventus: è uno dei principali indiziati per il ruolo di "quarta punta" che servirebbe a Pirlo per avere la coperta meno corta là davanti. L'attaccante polacco, in scadenza a fine stagione col Napoli, è totalmente fuori dal progetto tecnico del Napoli. Le due opzioni per un approdo in bianconero sono: o a parametro zero a fine stagione, o per una manciata di milioni di euro a gennaio. De Laurentiis vorrebbe 18 milioni, ma è possibile accordarsi su cifre minori. E secondo Sportmediaset c'è già l'accordo con il giocatore: contratto da 4 milioni l'anno più bonus.