La Juventus continua a cercare un centravanti per la prossima stagione ed il nome di Arkadiusz Milik sembra essere quello preferito dal tecnico Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il polacco rappresenta la prima scelta, per questo la Juve farà il necessario per convincere il Napoli alla cessione. Il club partenopeo vorrebbe 50 milioni per Milik, ma il contratto in scadenza nel 2021 pende come una spada di Damocle sulla valutazione del giocatore: infatti, De Laurentiis sa che difficilmente arriveranno offerte superiori ai 40 milioni di euro.