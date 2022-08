Presentarlo come il vice di Dusanpotrebbe essere riduttivo. Perché sì, il suo compito sarà quello di mettersi a disposizione di Massimilianoper dare il cambio al serbo, quando avrà bisogno di rifiatare o ci saranno altre necessità, ma teoricamente potrà anche giocare come ala, proprio insieme al classe 2000. Arek, in ogni caso, sarà presto un nuovo giocatore della, compiendo un destino atteso da ormai sei anni. Secondo Il Corriere dello Sport, il polacco potrebbe approdare a Torino per i passaggi di rito come le visite mediche già tra oggi e domani, anche perché di fatto l'operazione di mercato è stata chiusa.- Gli ultimi contatti con il suo entourage sono stati positivi, tutto definito anche con il, già d'accordo dalla scorsa settimana nel delineare una trattativa per il prestito su una valutazione complessiva di circa 10 milioni di euro (2 + 8 per il diritto di riscatto). La fumata bianca, in poche parole, è già arrivata. Per il suo trasferimento a Torino è questione di ore, più che di giorni, dopo che alla Continassa il suo nome era già stato fatto a inizio mercato. Questa volta è fatta davvero, sarà Milik il nuovo centravanti della Juve.