Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, Arekè tornato brevemente anche sulla sua esperienza al, facendo intendere che allasono cambiate molte cose. Ecco le sue parole: "Al Marsiglia ho fatto bene, ma potevo fare molto meglio e lo so bene. Qualche volta però per fare meglio, soprattutto con le mie caratteristiche, hai bisogno di ottime persone attorno a te, che giochino anche loro per te".