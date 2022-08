è diventato un nuovo attaccante della Juventus. Come racconta Gazzetta, il polacco ormai ex Marsiglia è atterrato ieri nel primo pomeriggio all’aeroporto di Caselle con un volo privato. Poi la corsa al JMedical, accompagnato dall’agente David Pantak e dall’avvocato Vittorio Rigo, per le visite di rito, anticipate dalla calorosa accoglienza di un centinaio di tifosi bianconeri. Milik ha scelto il numero 14 e, a meno di intoppi, dovrebbe già essere disponibile per la sfida di domani contro la Roma. Guadagnerà 2,5 milioni di euro all’anno e arriva alla Juve in prestito per 500mila euro con diritto di riscatto (3 anni di contratto) a 7,5 milioni.