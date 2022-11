Intervenuto ai microfoni di Sportal, il difensore della Fiorentina Milenkovic ha parlato del suo connazionale Dusan Vlahovic e del rapporto che li lega.'Io e lui siamo inseparabili da quando ci conosciamo, dai tempi del Partizan. Siamo sempre stati inseparabili in Nazionale e alla Fiorentina, anche coinquilini. Certo che manca, con lui si farebbero miracoli. Ma per lui è importante che abbia fatto un passo avanti nella sua carriera. È già tra i primi cinque attaccanti in Europa e ha solo 22 anni. Ha ancora tutto il tempo dalla sua parte, può migliorare molto. Gli italiani sono gelosi che andiamo ai Mondiali. In tanti mi dicono che tiferanno la Serbia'.