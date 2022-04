Nikola Milenkovic è uno dei nomi accostati alla Juventus in vista del prossimo mercato: il centrale serbo piace anche al Milan ed è in scadenza a giugno 2023. La sua cessione è un'ipotesi, ma secondo quanto riporta La Nazione non è escluso che il suo futuro possa essere ancora viola: Milenkovic potrebbe anche rinnovare e la Fiorentina decidere di trattenerlo, per farne un punto di forza del progetto di Italiano, con l'obiettivo di tornare in Europa.